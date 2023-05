A convite do Governo, Tadeu Hassem discute plantões dos técnicos em enfermagem

Uma comissão foi criada com o objetivo de avançar nas discussões e propor melhorias

A convite do Governo do Acre, o deputado estadual e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (COF/Aleac), Tadeu Hassem, participou de uma reunião para dar prosseguimento às discussões dos plantões de técnicos em enfermagem.

Como presidente da COF, Tadeu participou das tratativas iniciais de toda matéria levada à Aleac pelo governo. “Quero agradecer o reconhecimento. Fomos nós [nosso mandato] que propusemos esse aumento para todos os servidores, e a forma como foi feito, de modo a não comprometer as contas públicas e verdadeiramente levar às categorias uma valorização, de fato, nos seus salários. Foi o nosso mandato que, também nas discussões iniciais, defendeu que víssemos uma forma de levar os plantões dos técnicos para a proposta [apresentada]. Nós vamos prosseguir em pensar nas melhorias, estou muito feliz”.

Uma comissão, com membros do Governo, Poder Legislativo e representantes sindicais foi criada para discutir o assunto. O executivo estadual acolheu todas as propostas para analisar em novas reuniões — internas e com a comissão.

