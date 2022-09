Preso criminoso que espancou e causou a morte de médico acreano natural de Brasileia em balneário

O site Notícias Acreanas confirmou que já está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) o acusado de matar o médico Jailson de Amorim Mariano, de 31 anos, que foi morto a paulada no dia 24 julho quando voltava de um passeio na comunidade do Lontra da Pedreira, na zona rural de Macapá.

Ernandi Pereira dos Santos, de 23 anos, foi preso pela equipe da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá na comunidade ribeirinha de Rio Preto, distrito do município paraense de Afuá.

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, o acusado não teve tempo de esboçar fuga. Quando a polícia amapaense chegou, ele estava dormindo. A equipe da Homicídios teve o apoio de uma patrulha fluvial da Polícia Militar do Amapá – foram cerca de 3 horas e meia de viagem.

A polícia encontrou na casa uma espingarda, de calibre 22, e munições. Além da prisão preventiva, que estava decretada desde o mês de agosto, ele ainda foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

