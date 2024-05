6ª Zona eleitoral do TRE em Brasiléia intensificou atendimento para regularização eleitoral

Por Marcus José e Jonys David

Nesta quarta-feira, 8 de maio, a sede da 6ª zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, sob a presidência do juiz Dr. Clóvis Lodi, teve uma grande movimentação em busca da regularização dos eleitores. Localizada em Brasiléia, coração do Alto Acre, a iniciativa visa resolver as pendências eleitorais dos cidadãos locais, incluindo Epitaciolândia, sendo imprescindível para a participação no pleito deste ano de 2024.

Atualmente, mais de 40 mil cidadãos na região possuem títulos eleitorais, dentre os quais 5.420 estão em risco de serem impedidos de votar caso não regularizem sua situação. Com isso em mente, a movimentação na sede do TRE em Brasiléia foi significativa, com uma considerável quantidade de eleitores buscando atendimento.

Até o encerramento do expediente, 640 pessoas foram atendidas e puderam resolver suas pendências eleitorais, evidenciando o compromisso tanto dos cidadãos quanto das autoridades eleitorais com a plena participação.

Juiz eleitoral da 6ª Zona, Dr Clovis Lodi durante coletiva.

Dr. Clóvis Lodi destacou o compromisso do TRE em fornecer suporte integral aos eleitores da região, mantendo suas portas abertas para esclarecer dúvidas e resolver problemas relacionados à regularização eleitoral. “Essa ação é fundamental para garantir que todos os cidadãos exerçam sua cidadania por meio do voto, fortalecendo os princípios democráticos”, destacou o magistrado.

A sede do TRE em Brasiléia desempenha um papel central para os eleitores em dois municípios do Alto Acre, demonstrando sua importância estratégica na administração eleitoral da região. Além disso, a mobilização em massa dos cidadãos destaca a conscientização sobre a relevância do alistamento eleitoral e da manutenção da situação regular perante a Justiça Eleitoral.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp