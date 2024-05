Gêmeas siamesas Aylla Sophia e Allana Rhianna, que dividiam o mesmo coração morrem em hospital de Brasília

Por Marcus José

As meninas nasceram no último dia 3 de abril, em Brasília, e estavam internadas juntamente com a mãe no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).

As gêmeas siamesas que dividiam o mesmo coração Aylla Sophia e Allana Rhianna, filhas do casal Alice Fernandes, de 18 anos, e Adriano Silva, de 22 anos, morreram na manhã desta quinta-feira (9), em Brasília.

A morte foi confirmada nas redes sociais pela própria mãe, que publicou uma imagem de luto com a foto das filhas.

As crianças dividiam o mesmo coração, fígado e intestino. As bebês estavam se alimentando por sonda e também por oxigênio.

As crianças dividiam o mesmo coração, fígado e intestino. As bebês estavam se alimentando por sonda e também por oxigênio.

Alice descobriu a situação das filhas durante um ultrassom, feito em Brasiléia, em seguida ela foi transferida para Rio Branco e depois para Brasília, onde deu a luz.

As bebês nasceram unidas pelo tórax e compartilhavam coração, fígado e intestino. Diante da gravidade da situação, Alice disse a reportagem no dia de ontem quarta-feira (08), que desejava trazer as crianças para o Acre, cidade de Brasiléia para que os familiares as conheçam com vida.

Mesmo reconhecendo ser uma demanda extremamente difícil, ela faz um apelo por uma UTI aérea, a única maneira pela qual o seu desejo poderia ser concretizado. “No momento, a gente queria muito uma UTI aérea para poder levar as nenéns para o Acre novamente para os nossos familiares poderem ver elas também antes delas partirem“.

Segundo o que os médicos informaram à família, não havia o que se fazer para que as gêmeas tivessem expectativa de sobrevida.

A família do casal Alice Fernandes, de 18 anos, e Adriano Silva, de 22 anos mora na zona rural de Brasiléia, no Ramal Santa Luzia, Seringal Apudí.

