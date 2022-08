Projeto Cidadão é realizado na zona rural de Assis Brasil nesta quinta-feira

A ação será realizada na zona urbana e rural do município ampliando o alcance dos serviços ao público local

A equipe técnica já está finalizando os últimos preparativos logísticos e a expectativa é grande para mais uma edição do maior programa social do Tribunal de Justiça do Acre. Nesta quinta-feira, dia 25, o Projeto Cidadão será realizado na Escola Municipal Rural Baixa Verde, situada no Ramal do Icuriã, zona rural de Assis Brasil.

Com a parceira de instituições públicas e recursos da plataforma + Brasil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será ofertada a emissão de documentos, atendimentos jurídicos, previdenciários, de saúde e social.

No dia 26, a ação será realizada também na Escola Estadual Iris Célia Cabanellas Zanini. A partir das 10h da manhã, o ocorre o casamento coletivo onde 50 casais terão sua união formalizada. Confira os serviços disponíveis:

