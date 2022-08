Bombeiros evitam propagação de fogo após barril com gasolina incendiar em garupa de moto

Fogo se espalhava pelo campo próximo à rede elétrica.

O sinistro aconteceu quase no final do dia desta quarta-feira, dia 24, quando um colono se deslocava para a zona rural do município de Brasiléia, nas proximidades do km 15 da BR 317 (Estrada do Pacífico), rumo à Assis Brasil.

Segundo foi relatado, o motociclista (não identificado) que seguia para zona rural de Brasileia, levando um tambor de 20 litros de gasolina na garupa da moto, quando de repente, iniciou um incêndio.

Sem muito o que fazer e ter como apagar as chamas, a motocicleta foi consumida pelo fogo e teve perca total. Para piorar as chamas passou para a vegetação da beira de estrada e foi se espalhando pelo pasto.

As chamas chegaram próximo a rede elétrica e postes que levam eletricidade para propriedades da região.

Prevendo algo pior devido o mato estar bem seco devido o verão amazônico, terceiros tiveram a iniciativa de acionar o Corpo de Bombeiros do Alto Acre que enviou uma equipe para debelar as chamas que já se espalhavam pelo pasto ao lado.

O proprietário da moto nada sofreu, tendo somente o prejuízo da perca da moto. segundo foi levantado pelo Bombeiros, a forma de transporte inadequado da gasolina motivou pode ter sido o motivo do incêndio após vazar e ter contato com o motor quente.

Faiscas alcançaram o mato do outro lado da estrada iniciando uma queimada que poderia ficar sem controle.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp