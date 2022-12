Projeto Social na Comunidade Nazinha Hassem beneficia dezenas de crianças

Por Ana Freitas

O fim de ano se aproxima e junto com ele a solidariedade, o desejo de querer o bem do próximo e de realizar boas ações. É com esse pensamento que o Projeto Social Juventude que dança na comunidade, surgiu com a esperança de proporcionar um ano mais alegre para jovens e crianças de diversas comunidades.

O grupo regional JQD, como é conhecido, vem despertando na juventude a promoção de ações sociais em comunidades de vulnerabilidade social. Esse ano, foram várias as ações realizadas pelos jovens fazedores de cultura dentro da comunidade Nazinha Hassem, onde em ação de encerramento dos trabalhos de 2022, o grupo contou com a participação da ilustre amiga Fernanda Hassem, que a convite do grupo foi conhecer o projeto realizado na comunidade que leva o nome de sua querida avó “Nazinha Hassem”.

Quando as pessoas se unem, coisas incríveis acontecem, dessa vez o grupo finalizou os trabalhos de 2022 com chave de ouro, contando com a participação de Fernanda Hassem, Israel Milani e Amanda Hassem, que em família celebraram o natal do dia 25 de dezembro com o grupo Juventude que Dança dentro da comunidade Nazinha, levando alegria a dezenas de crianças e famílias.

O grupo que é coordenado pela jovem Enage Peres, possui atualmente cerca de 15 jovens voluntários, e garantem que ano que vêm alçarão vôos ainda maiores e pretende contemplar mais comunidades tanto no municipio de Epitaciolândia como no município de Brasiléia.

