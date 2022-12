Polícia Civil cumpre mandados de prisão na região do 2º Distrito e bairro Calafate, em Rio Branco

Na tarde desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil por meio de uma ação integrada entre a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC e a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil – 2ª DPCR, deram cumprimento a doze mandados de busca e apreensão nas regiões dos Bairros Pólo Benfica, Cidade Nova e Esperança.

Durante a ação policial foi preso L. L. S. de O., vulgo “LK” (25), em virtude de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva suspeito do cometimento do crime de Tráfico de Drogas; e C. D. de S., vulgo “MENOR” (21) em virtude de determinação judicial da Vara de Execuções Penais por regressão de regime e em virtude de Prisão em Flagrante por Tráfico de Drogas.

A prisão dos investigados se deu em decorrência de um trabalho que visa desarticular criminosos que se intitulam membros de Organizações Criminosas que operam nesse Estado e que tem o objetivo de praticar crimes como tráfico de drogas, roubos, homicídios e outros crimes conexos.

Os presos foram conduzidos à delegacia e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

