“Prometem ônibus elétrico enquanto os que têm pegam fogo em Rio Branco”, ironiza Jarude

A situação de mais um ônibus pegando fogo em Rio Branco na noite desta segunda-feira (25) foi levada ao debate na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça (26) pelo deputado Emerson Jarude (Novo) que lembrou que casos assim, infelizmente, não são incomuns nos últimos anos.

Jarude pontuou cerca de 5 casos semelhantes ocorridos nos últimos 12 anos, lembrando ainda que o atual prefeito fez da resolução do grave problema do transporte público uma promessa ao dizer que iria “abrir a caixa preta do transporte público”.

“Sabem por que isso acontece? porque nos últimos anos nenhum prefeito teve a coragem de abrir um processo de licitação e resolver esse problema de uma vez por todas. Na verdade o que fizeram foi só transferir as empresas, saindo dos amigos de um prefeito os amigos de outro prefeito”, reclamou Jarude.

O deputado enfatizou que enquanto a atual gestão promete ônibus elétricos, a população ainda enfrenta perigos como o desta segunda-feira.

“O que não dá é para a nossa população continuar sofrendo com ônibus pegando fogo em pleno 2024. É preciso coragem e fazer diferente do que tá sendo feito hoje, não dá mais para o cidadão sair de sua casa para ir a uma parada de ônibus que muitas vezes não tem nem identificação, uma placa, muito menos uma estrutura que proteja do sol e chuva. A população vai para a parada de ônibus por já ter o costume e saber que o ônibus passa lá”, criticou.

