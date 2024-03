Ulysses preside parte de sessão da Câmara desta quarta

O deputado Coronel Ulysses (União-AC) presidiu nesta quarta-feira (27) parte da sessão da Câmara dos Deputados, no período destinado às breves comunicações. Em seguida, o plenário iniciou uma comissão geral para debater a manutenção do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). A comissão reúne, além dos congressistas, empresários ligados ao setor de turismo e de eventos. A Câmara realiza esse tipo de sessão quando existem assunto de extrema relevância e que mobiliza diversos setores da sociedade.

“É extremamente gratificante presidir parte de sessão da Casa, num momento em que setores importantes da economia nacional se reúnem aqui para defender a manutenção de milhares de empregos”, afirmou Ulysses, que, em seguida, também participou da comissão geral que debate o Perse.

O Perse foi criado em maio de 2021 na gestão Bolsonaro para socorrer o setor de eventos, gravemente afetado pela pandemia da Covid-19. A exemplo de diversos parlamentares, Ulysses defende que o programa se torne permanente no futuro. “É um setor que gera emprego e renda para o País, e, portanto, não pode ser extinto, como pretende o atual governo”, diz Ulysses.

No final de 2003, o governo editou Media Provisória, que passa a viger em 1º de abril, que esvazia o Perse e reonera 17 setores da econômica nacional. Ainda no ano passado, o Congresso decidiu manter os benefícios. Para Ulysses, se houver a reoneração como pretende o governo o desemprego vai aumentar no País.

