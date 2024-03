Reconstrução-Equipe da Defesa Civil nacional e estadual visitam pontos destruídos pela enchente em Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Coordenador Municipal de Defesa Civil Jonas Cavalcante recepcionou nesta quinta-feira, 7, a equipe da Defesa Nacional de Defesa Civil e Estadual enviados pelo Ministro de Integração e Desenvolvimento Social – MDS Waldez Góes.

O Engenheiro Civil Arthur Rumenyng e Marcos Vinícius Geólogo e Analista de Infraestrutura, ambos do Grupo de Apoio à Desastres – GADE, além do Tenente do Corpo de Bombeiros do Acre Oliveira representando a Defesa Civil Estadual.

A equipe está no município para junto com a equipe municipal auxiliar no plano de reconstrução de pontos afetados pela alagação do rio Acre. Durante a tarde o rupo acompanhado do Engenheiro da prefeitura visitaram alguns pontos onde será feito a reconstrução, desobstrução pontual de caias e reforma de casas.

