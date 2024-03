Solidariedade: TJAC faz doação pela segunda vez em Brasileia para as famílias atingidas pela alagação do Rio Acre

Em um gesto de solidariedade e apoio às famílias atingidas pela maior alagação da história do Rio Acre em Brasileia, o Tribunal de Justiça do Acre( TJAC), através da Presidente do Tribunal Desembargadora Regina Ferrari acompanhada dos Juizes Dr. Clóvis de Souza Lodi e da Dra. Bruna Perazzo realizaram a entrega pela segunda vez de fraudas e de cestas básicas para às famílias atingidas.

A ação foi oficialmente entregue para Prefeita Fernanda Hassem e o Secretário Municipal de Assistência Social Dhjailson Américo, e serão distribuídas pela Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Assistência Social para às famílias que sofreram com alagação.

O Prédio do Fórum Criminal e Civil também foi alagado, assim como a Câmara de Vereadores, e a Prefeitura de Brasileia e outras instiruições, casas e comércios.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou o Comitê de Crise montado na Sala de comando e controle da Defesa Civil Municipal e outros 16 órgãos durante alagação com a participação efetiva do Juiz Dr. Clóvis de Souza Lodi. E expressou também sua gratidão e agradecimento a Dra Regina Ferrari Presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), e a todos os seus magistrados, as demais instituições e pessoas que estendem a mão solidária na ajuda a Brasiléia neste momento em que tanto precisa de auxílio e doação.

Brasiléia que sofreu com o seu maior desastre natural e atingiu mais de três mil famílias na cidade, mais 600 famílias isoladas na zona rural no total geral foram mais de 15 mil pessoas atingidas no município.

