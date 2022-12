RECORDE NEGATIVO: Cadastro de Reclamações do Procon aponta Energisa como empresa campeã de queixas

DA REDAÇÃO, NOTÍCIAS DA REDAÇÃO

Massacrado, humilhado e sem direito a voz quando necessita pedir melhorias dos serviços de energia elétrica no Acre que são fornecidos pela Energisa, o consumidor acreano, segue o dia-a-dia sem “chilique”. Por outro lado, na contramão, alguns cardeais da concessionaria quase chegam ao delíquio quando alguém se ergue em defesa dos resignados usuários.

A insatisfação se manifesta em todas as regionais do Estado, agravada na zona rural, principalmente, em virtude das intempéries climáticas cada vez mais frequente durante o rigoroso inverno amazônico (período de chuvas torrenciais).

Usuários dos serviços de energia relataram ao Notícias da Redação, que na região da Transacreana, por exemplo, há comunidades que ficaram até 90 dias sem energia. Nos municípios mais isolados a situação ainda é pior. Os prejuízos se repetem.

No ranking das 10 empresas mais reclamadas, a Energisa, de acordo com o Cadastro de Reclamações Fundamentadas em 2021 do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), foi a campeã de reclamações formalizadas no órgão.

Em segundo lugar, porém distante, está a operadora de telefonia Vivo e em terceiro lugar a instituição bancária Panamericano.

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas observa também que, 83% dos consumidores procuraram o fornecedor antes de reclamar ao Procon. As mulheres foram as que mais buscaram ajuda, 60% do total de reivindicações.

