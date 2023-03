Receita Federal doa mais de 350 kg de carnes para desabrigados pela enchente do Rio Acre

FONTE: oaltoacre.com

Durante o último final de semana a Receita Federal, por intermédio da Inspetoria da Receita em Epitaciolândia, fez doação de mais de 280kg de frango e 70kg de carne de porco, além de 120 garrafas de 900ml de óleo de soja para desabrigados pela enchente no município de Epitaciolândia.

As mercadorias haviam sido apreendidas durante patrulhamento fluvial da Polícia Militar no Rio Acre ao flagrar tentativa de saída de mercadorias do país sem passar pelo controle alfandegário.

Após a apreensão, as mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal em Epitaciolândia que fez a doação para a Prefeitura local, através da Secretaria de Assistência Social, para ajudar os desabrigados pela enchente.

