Incentivo ao esporte: Final do Campeonato Municipal de Futsal mobiliza a cidade e incentiva atletas

Com investimento de quase 30 mil reais em premiação e incetivo às equipes, a Prefeitura de Assis Brasil por meio da Diretoria de Esporte, realizou neste final de semana a grande final do Campeonato de Futsal 2024, que teve. participação de equipes masculina e feminina. Foram quase 90 dias de competições realizadas no ginásio Sidney Nascimento de Moraes.

A grande final teve o ginásio completamente lotado por torcidas que se organizaram para torcer pelas suas equipes favoritas. As finais foram realizadas entre as equipes do Independência e Atlético, sendo o Independência o campeão feminina, já no masculino o Atlético levou a melhor, ganhou da equipe do Sabiá, a emoção tomou conta da torcida e jogadores.

O prefeito Jerry Correia falou sobre a importância do Campeonato e dos investimentos de sua gestão no esporte. “Quando assumimos nossa gestão o ginásio estava fechado, não haviam atividades esportivas no município em nenhuma área, nós resgatamos as atividades e estamos incentivando os times e a participação das mulheres e da juventude nas competições”, disse.

O técnico do time Atlético, Aderson Dantas, destacou que o campeonato incentiva jovens atletas e mobiliza a cidade.

“Nossa equipe teve força e união para que a gente ganhasse esse título, a Prefeitura e a Diretoria de Esporte estão de parabéns pela organização do evento e por incentivar o esporte nas mais diversas modalidades. A competição foi bem organizada, a premiação inédita, parabenizo nosso time e a equipe adversária que manteve o respeito, todos estão de parabéns”, destacou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp