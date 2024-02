Secretaria de Segurança intercepta contrabando em caminhão

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Grupo Especial em Fronteira (Gefron) em parceria com Polícia Militar encontrou nessa sexta-feira 16, contrabando em caminhão com destino a Rio Branco em uma abordagem de rotina no Posto de Fiscalização do Gefron, em Senador Guiomard.

A ação que faz parte da Operação Hórus do Programa Guardiões das Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem como objetivo medidas preventivas e ostensivas contra crimes em regiões fronteiriças.

A apreensão aconteceu quando um caminhão baú vindo da fronteira com destino a capital acreana foi parado e teve seu interior revisado, onde foi encontrado 30 pneus de caminhão, quatro pneus de quadriciclos e 186 caixas de odorizantes automotivo, além disso também foram encontrados 87 pães nacionais que estavam sendo usados para encobrir a carga ilícita.

A ação integrada com a Polícia Militar do Acre resultou em um prejuízo de mais 499 mil ao crime.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp