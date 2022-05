Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia realiza 40ª Assembléia Ordinária

Texto: Fernando Oliveira

Liderado pelo líder seringueiro Wilson Pinheiro até 1980, quando foi assassinado, hoje tem como presidente a primeira mulher do movimento sindical, Francisca Bezerra. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia(STRB), realizou na manhã desta Segunda-feira (30), a 40ª Assembléia Geral Ordinária, no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores. O encontro acontece anualmente há 40 anos na mesma data.

Além de toda a diretoria do Sindicato, moradores de praticamente todos os ramais e da Reserva Extrativista Chico Mendes(Resex), que fica dentro município, participaram da discussão sobre convênios bancários que beneficiam os produtores, melhoramento de ramais, dentre outras pautas de interesse dos moradores da zona rural de Brasiléia e também, o reajuste de mensalidade e prestação de contas do STRB.

Estiveram presentes o responsável pelo Crédito Rural da empresa Proatec, Vinicius Luís Bertucci, Presidente da Federação dos Trabalhadores e trabalhadoras na Agricultura do Estado do Acre (FETACRE), Antônio Sergione Paiva, o Presidente da AMOPREB, Romário Campelo, Presidente da Central Única dos Trabalhadores do Acre (CUT) Edmar Batistela e o Secretário Municipal de Planejamento, Emerson Leão, Padre Luís Ceppi e a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp