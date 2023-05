Tadeu Hassem destaca seminário Segurança nas Fronteiras em Brasileia

FONTE: oaltoacre.com

Durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (23) o deputado Tadeu Hassem (Republicanos), falou sobre o Seminário Segurança nas Fronteiras Brasileiras, realizado em Brasileia e que contou com a presença do ministro da Segurança, Flávio Dino.

O parlamentar disse ter ficado muito feliz em perceber que de fato o seminário já começou a render resultados para o Acre e citou os investimentos já apresentados pelo ministro, como a entrega de automóveis para a Patrulha da Mulher, armamentos para as polícias, dentre outros.

“Agradeço a visita do ministro Flávio Dino, que trouxe toda estrutura do Ministério da Segurança, trouxe investimentos, equipamentos da Patrulha da Mulher, deixou armamentos e de fato vi um seminário acontecer de verdade, onde as policias foram ouvidas”, ressaltou.

O parlamentar também agradeceu ao senador Sérgio Petecão (PSD) pela realização do seminário e lamentou a ausência de grande parte da bancada federal acreana no evento.

Ele finalizou seu discurso cumprimentando os representantes do Instituto Socioeducativo do Estado (ISE) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que foram ao Poder Legislativo pedir apoio dos parlamentares para regularização de seus empregos.

Texto: Andressa Oliveira

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp