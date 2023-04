Deracre e Prefeitura de Brasileia executam retirada de pontos críticos no ramal do km 13

Por Agência Acre

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, tem trabalhado na retirada de pontos críticos no ramal do km 13, linha do “T” até a Escola Waldemiro Barroso no km 19.

Parceria visa melhorar tráfego no ramal. Foto: cedida

Os trabalhadores atuam em conjunto no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros e limpeza de saídas de águas pluviais.

O gerente regional do Deracre em Brasileia, José de Araújo, destaca que os serviços beneficiam as famílias que necessitam de trafegabilidade para escoamento dos produtos agrícolas nesse período de chuvas na região: “Trabalhamos no melhoramento do ramal com esforço e dedicação, para que as famílias tenham mais acesso. Agradeço o empenho de toda a equipe”.

Segundo o secretário Municipal de Obras, Francisco Lima, o trabalho deve garantir mais trafegabilidade para os moradores e acesso dos alunos às rotas escolares.

“É um trabalho que deve continuar e estamos unidos em prol das famílias”, afirmou.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.

