Friagem baixa temperaturas do Acre no próximo domingo, diz Friale

Por Deylon Felix

No próximo domingo, 28, uma onda polar moderada deverá quebrar o bloqueio atmosférico que impedia a chegada de frio ao Acre, provocando mais uma típica friagem na região, derrubando sensivelmente a temperatura, principalmente, no leste e no sul do estado.

Segundo o Portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico, David Friale, as projeções anteriores eram de que o fenômeno não ocorreria até os primeiros dias de junho, mas na análise da segunda-feira, 22, é alta a probabilidade de que ocorra uma queda brusca da temperatura nos últimos dias de maio.

“Estaremos monitorando diariamente o desenvolvimento e o deslocamento dessa massa de ar polar, que poderá aumentar ou diminuir sua intensidade e sua abrangência geográfica”, destaca o informativo.

Por enquanto, o calor vai continuar no Acre durante esta semana. Poderão ser registrados novos recordes de calor de 2023, com máximas acima de 35ºC, em alguns municípios. Até o momento, a maior temperatura do ano, em Rio Branco, foi 33,7ºC; 35,9ºC, em Assis Brasil e 35,4ºC, em Tarauacá.

