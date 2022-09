Tarifa da passagem aérea ficou 5,2% mais cara no Acre neste ano, aponta Anac

Por G1 Acre

Agência Nacional de Aviação Civil aponta que tarifa média dos voos domésticos no Acre é de R$ 759,99 em 2022.

Tarifa da passagem aérea ficou 5,2% mais cara no AC neste ano, aponta Anac — Foto: Júnior Aguiar/Secom

O preço alto das passagens aéreas é um problema antigo que afeta os acreanos. Para se ter uma ideia, uma passagem de Rio Branco, capital do estado, até Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, pode chegar a mais de R$ 2 mil, em uma rápida consulta em um site de companhia aérea.

O preço, conforme o dia escolhido é variável. A consulta do g1 pegou como base a saída na sexta-feira (23).

Quando o trecho é para fora do estado, então, os valores são ainda mais salgados. Se a pessoa for sair de Rio Branco para São Paulo no mesmo dia, há passagens que variam de R$ 2.794,27 até R$ 3.030,37. Isso inclui a passagem apenas de ida.

Pesquisa mostra preço da passagem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e de Rio Branco para São Paulo — Foto: Reprodução

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a tarifa aérea doméstica comercializada no Acre está em tendência de elevação em 2022. Segundo o levantamento, o passageiro acreano pagou 5,2% mais caro na passagem aérea neste ano.

A tarifa média de passagens vendidas para voos domésticos foi de R$ 759,99 nos sete primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2021, esse valor foi de R$ 722,09.

Já em todo o Brasil, a tarifa aérea média doméstica real subiu 16,4% até julho de 2022, na comparação com o mesmo período no ano anterior, atingindo o valor de R$ 597,91.

O Acre aparece em quarto no ranking de passagens mais caras da região Norte, ficando atrás de Roraima (R$ 1.119,42), Rondônia (R$ 977,36) e Tocantins (866,28).

