Tragédia no Peru: Padrasto corta pescoço de enteado acreano de 12 anos e depois tenta tirar a vida por não aceitar separação

Por Alexandre Lima

Um adolescente natural do município de Epitaciolândia, A.C.S., de 12 anos, se encontra na Capital do Acre, na ala de emergência do Hospital de Criança, sob cuidados na tentativa de salvarem sua vida após sofrer tentativa de homicídio por parte do padrasto.

O caso teria acontecido durante na madrugada de domingo para segunda passado, na comunidade de Nareuda, região do Município de Bolpebra, da divisa entre o Peru e Bolívia. Segundo foi informado ao jornal oaltoacre, a mãe da criança vivia com o padrasto de nacionalidade boliviana, identificado pelo nome de Manoel Messias Hurtado, de 33 anos.

O casal teria brigado e com ajuda de terceiros, a mulher teria sido levada para um hotel afim de evitar mais brigas entre os dois. Quando voltaram à casa, encontraram a criança com o pescoço cortado pelo padrasto que também teria feito o mesmo, cortando sua garganta na tentativa de tirar sua própria vida.

Imagem mostram a criança e o padrasto com ferimentos. Ambos foram levados para o hospital Roberto Galindo na cidade de Cobija, já no lado boliviano. Um médico brasileiro, Yhago Frota, foi que atendeu os dois feridos na Comunidade, falou sobre o estado de saúde.

Após receber os primeiros socorros e ter nacionalidade brasileira, a criança foi levada para o hospital regional do Alto Acre em Brasiléia, sendo transferida para a Capital às pressas devido seu caso ser considerado grave.

O padrasto ficou internado em Cobija e seu estado de saúde também é grave mesmo após receber os primeiros socorros, ficando em observação à espera de uma melhora.

Mais informações a qualquer momento.

