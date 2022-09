Nova onda polar chega ao Acre com ventania e fortes chuvas, prevê Friale

Por folha do acre

O pesquisador do clima, Davi Friale, divulgou a previsão de chegada de nova onda polar ao estado do Acre na quarta-feira (28).

Segundo o pesquisador, a onda polar chega acompanhada com ventos intensos e chuvas fortes.

“Assim, a próxima quinta-feira será com temperatura amena, cujas mínimas, ao amanhecer de sexta-feira e de sábado, vai oscilar entre 17 e 20ºC, semelhante ao tempo da última sexta-feira, dia 23, quando a mínima, no dia seguinte, em Rio Branco, foi 17,9ºC. Portanto, até quarta-feira, o sol e o calor intenso vão predominar em todo o Acre, não se descartando eventuais chuvas, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias, mas de forma passageira e pontual. Até lá, as temperaturas máximas vão oscilar entre 34 e 38ºC, podendo estabelecer novos recordes de calor de 2022”, prevê Friale.

