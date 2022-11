Corpo de homem é localizado com marcas de tiros em Senador Guiomard

O corpo de um homem de aproximadamente 36 anos foi encontrado possivelmente com marcas de tiros em um matagal, na noite desta terça-feira, 29, na Travessa Piracema, bairro Democracia, conhecido como “Mutirão”, localizado no município de Senador Guiomard, no inteiro do Acre.

Segundo apurado, a vítima foi identificada por Francisco Martins do Nascimento e foi encontrada por populares , que acionaram a policia. A vítima possuía sinais de perfurações no corpo, possivelmente feitas por arma de fogo.

Testemunhas informaram que o homem é morador do Loteamento Pirandirã e teria saído de casa conduzindo uma motocicleta Titan de cor vermelha, para ir até o bairro Democracia comprar entorpecentes. Horas depois, por volta das 20h, a vítima já foi encontrada por moradores da região jogado às margens da estrada, em uma área de mata.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência e quando chegaram no local, só constataram a morte de Francisco. Segundo as autoridades, o corpo já apresentava bastante rigidez, configurando que o homem estava morto cerca de 2 horas, antes de ser encontrado por populares.

A motocicleta do rapaz não foi encontrada no local. O que leva a suspeitar que o Francisco possa ter sido vítima de assalto, vindo a reagir, e por isso foi morto. Moradores informaram que a vítima teria corrido cerca de 100 metros para pedir ajuda, mas perdeu as forças e caiu, morrendo no local, antes da chegada do socorro.

O caso ficará a cargo da Delegacia do Município de Senador Guiomard/AC.

