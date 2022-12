Trio é preso com quase 10 quilos de drogas na BR-364

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (4) por equipes do Grupo Tático e do Policiamento com Cães do 7º Batalhão da Polícia Militar (PM-AC). Os suspeitos transportavam pela BR-364, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, quase 10 quilos de cocaína e maconha.

A PM-AC informou que tinha informações de que um casal transportava entorpecentes pela BR-364 com ajuda de um ‘batedor’, que vinha em um veículo à frente para garantir a passagem dos comparsas. As equipes policiais pararam os veículos e, com ajuda de um cão farejador, encontraram cinco pacotes de cocaína e 4,5 quilos de maconha.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp