Vereadores de Brasiléia realizam 36ª Sessão Ordinária de 2022

Na manhã desta terça-feira (01), foi realizada a Trigésima Sexta Sessão Ordinária de 2022, na sala de sessões José Cordeiro Barbosa e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Leonir de Castro (PP), Marquinhos Tiburcio (MDB), Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a presidente Arlete Amaral (PP).

Grande expediente:

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde e educação.

Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou suas palavras relatando a respeito da 3ª sessão extraordinária que ocorreu na última sexta-feira (28), o parlamentar destacou a importância da aprovação dos dois projetos que foram votados na sessão. Comentou sobre o segundo turno das eleições ocorrido no último domingo (30) onde a população esteve elegendo um novo presidente da república e mais 12 governadores, o Edil felicitou todos pela vitória e desejou que venham fazer um bom trabalho em prol da população. Iniciou suas indicações solicitando aos órgãos competentes que sejam criadas lombadas em frente à escola Vitoria Salvatierra, visto que em horários de picos o transito no local traz riscos para as pessoas que necessitam buscar seus filhos na escola. Na oportunidade aproveitou para pedir que sejam implantados lambadas em frente das escolas Getúlio Vargas, Fontenele de Castro e Menino Jesus. Finalizou a pauta pedindo que também seja implantado uma lambada em frente ao banco do Bradesco, em virtude do grande fluxo de veículos do local. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão e colocando seu mandato a disposição da população.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): começou sua fala cumprimentando todos os presentes e agradecendo a Deus por mais um dia de sessão. Comentou sobre o termino das eleições ocorrido no último domingo, destacou que o regime democrático de direito deve ser reconhecido, pois, a democracia é rica e foi conquistada ao custo de muita luta. Relatou a respeito do projeto de n° 17 de autoria do poder executivo que pede que seja autorizado uma abertura de credito adicional suplementar por anulação de despesa. O parlamentar destacou sua preocupação com o projeto, pois, a proposta é que sejam anuladas despesas de algumas secretarias que são de essencial importância para o funcionamento do município. O Edil pediu que a matéria seja analisada criteriosamente por cada vereador, para que a população não venha a ser prejudicada, ressaltou que a situação da cidade pode piorar caso o projeto seja aprovado. Continuando suas atribuições destacou o grande trabalho que a iniciativa privada realiza para geração de empregos no município. Relatou sua visita realizada ao Ramal do Polo, destacou o grande desejo dos moradores de empreender, porém, salientou que o poder público deve colaborar com as iniciativas. Expressou seu descontentamento por um produtor do Ramal não ter tido sua terra gradeada por falta de apoio do poder executivo municipal, pediu mais zelo do poder executivo com os produtores rurais do município.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): deu início ao uso da tribuna solicitando que a secretaria de obras venha realizar o serviço de roçagem e limpeza na Rua Rubra Negra, pois o mato está tomando de conta da via. Pediu ainda que seja realizado um tapa buracos com asfalto na Rua. Sugeriu a chefe do poder executivo municipal que o dinheiro que restou da Covid-19 seja transformado em abono para os servidores da saúde municipal que arriscaram suas vidas na luta contra a Covid-19. Relatou sobre as péssimas condições das ladeiras do Bairro Marcos Galvão II, na ocasião o Edil solicitou que a secretaria de obras realize em caráter de urgência melhorias nas duas ladeiras do bairro, e também venha realizar um trabalho de melhoramento nas vias do bairro. Solicitou que a secretaria de obras através de sua equipe de iluminação pública que venha realizar a troca das lâmpadas queimadas no Bairro Leonardo Barbosa. Comentou que esteve lendo os PL de n° 16 e 17 de autoria do poder executivo municipal, segundo o Edil existem vários absurdos dentro dos projetos, ressaltou que irá votar as matérias de acordo com sua consciência e com o que for melhor para o município.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): iniciou suas atribuições relatando a situação dos caminhoneiros que estão a serviço do estado transportando alunos, os mesmos não estão recebendo seus salários. Com isso pediu que seja encaminhado um oficio para o núcleo de educação pedindo informação a respeito de quando será realizado o pagamento desses motoristas que estão a quase 3 meses sem receber. Solicitou que seja realizado um tapa buracos em todo o Ramal do Polo, visto que a trafegabilidade no local está comprometida. Pediu que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhoramento no Bairro José Moreira, que atualmente possui várias ruas que estão comprometidas devido aos buracos. Seguindo suas indicações pediu que o Banco do Bradesco venha contratar uma pessoa para auxiliar aqueles indivíduos (as) que necessitam de algum suporte no caixa eletrônico, visto que o banco atende vários idosos que necessitam desse auxilio. Solicitou que ao setor responsável que venha realizar melhorias na Ponte José Augusto, realizando um tapa buracos e a troca das lâmpadas queimadas no local. Pediu que seja instalado semáforo em frente ao antigo José Luiz, na Av. Marinho Montes, próximo a saída de Brasiléia, pois, o transito no local é caótico principalmente nos horários de pico. Finalizou sua fala agradecendo a todos os presentes na sala de sessões.

Vereador Lessandro Jorge (PT): começou sua fala cumprimentando todas as pessoas que estavam presentes na sala de sessões e todos aqueles que acompanhavam a sessão via redes sociais. Parabenizou o secretário de obras Francisco Lima pelo trabalho que vem desenvolvendo a frente do município, com várias frentes de serviço na cidade, uma delas sendo a melhoria do trecho da Av. Prefeito Rolando Moreira que fica que fica ao lado do Parque Centenário, essa melhoria servirá para desafogar o transito da Av. Rui Lino. Na oportunidade solicitou que o poder executivo esteja sinalizando a via, com o objetivo de restringir o trafego de veículos pesados no local, visto que é uma área de desbarrancamento. Finalizou sua fala colocando seu mandato a disposição da população.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): deu início a suas palavras solicitando que o setor de cadastro envie informações de um aterro que fica na Rua Rubro negro, em frente a fábrica de gelo do Amaral. Pois, em virtude desse aterro está acontecendo o alagamento de casas e quintais nas redondezas causando prejuízos para os moradores do local. Solicitou que o poder executivo municipal através da secretaria de obras venha recuperar com caráter de urgência as cabeceiras das pontes do Ramal da Eletra que ficam no Km 26, pois, com as constantes chuvas o Riozinho está transbordando causando erosão nas cabeceiras das pontes, trazendo riscos para as pessoas que necessitam delas para trafegar. Continuando seus pedidos solicitou que a secretaria de ação social através de seu secretário Djahilson Américo e os responsáveis pela casa de passagem venham tomar providencias e resolver a situação dos imigrantes que ficam na cabeceira da ponte pedindo ajuda para alimentar seus familiares. A parlamentar solicitou que os recursos que sobraram da Covid-19 sejam transformados em abono salarial para todos os funcionários da saúde do município, que arriscaram suas vidas na linha de frente durante toda pandemia. Destacou que não será conivente com nenhum projeto que vá contrário aos interesses da população, ressaltou que seguirá vigilante e colocou seu mandato a disposição de toda população brasileense.

