Virose da Mosca: Especialista explica doença que está preocupando autoridades

Em janeiro, os casos de infecção pela virose da mosca em Fortaleza dobraram em relação ao mesmo período do ano passado, ultrapassando 2000 casos, o que tem preocupado autoridades.

As chuvas são um dos principais fatores para a proliferação das moscas, que hospedam vírus e bactérias facilmente transmitidos ao ser humano por meio de alimentos e utensílios como copos, pratos e talheres.

De acordo com o Pós PhD em neurociências e Biólogo, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o surto também pode afetar outras regiões do Brasil.

“Durante a época de chuvas as moscas se proliferam e se dispersam de forma muito mais rápida, o que facilita o surgimento da virose também em outras regiões, até mesmo a água pode causar a contaminação”.

“A mosca, na verdade, não é o transmissor da doença, ela apenas transporta os microrganismos causadores da virose para os seres humanos através do seu pousou ou por pôr ovos em determinado local, objeto ou alimento”.

Segundo o Dr. Fabiano, tomar alguns cuidados básicos pode ajudar a evitar a infecção.

“A infeção pela virose da mosca ocorre facilmente, através do consumo de alimentos, uso de utensílios ou com outras superfícies contaminadas, por isso, a principal forma de prevenção é evitar comer alimentos crus ou mal cozidos, lavar bem utensílios antes de usá-los, lavar sempre as mãos e manter o lixo sempre tampado” Explica.

