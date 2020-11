Acre registra mais de 400 casos de coronavírus em 24h e outros 426 seguem em análise

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou que o Acre registra 402 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta quinta-feira (12). Assim, o número de infectados subiu de 32.113 para 32.515 nas últimas 24 horas.

Atualmente 426 exames de RT-PCR seguem aguardando análise. Pelo menos 29.420 pessoas já receberam alta médica da doença. Enquanto isso, 112 pacientes seguem hospitalizados.

Mais 2 óbitos do sexo feminino foram notificados nesta quinta, sendo uma de 55 anos, que morreu no dia 29 e e outra de 40 anos, que morreu no dia 2.

