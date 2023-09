Mudanças no trânsito de Brasiléia visam melhorar circulação e segurança

Por Jonys David (Ceara)

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN-AC), em conjunto com o Centro Integrado de Fiscalização e Trânsito de Brasiléia (CIFTRAN) representado pelo Altamiro Ferreira Bispo e a Prefeitura de Brasiléia, anunciou hoje uma série de mudanças no trânsito local. O objetivo principal é aprimorar a circulação e garantir a segurança de veículos, pedestres e demais usuários das vias na região.

Uma das alterações mais significativas é a proibição de fazer conversões à esquerda em dois pontos estratégicos das proximidades do semáforo da Caixa Econômica Federal e da Rodoviária de Brasiléia. A partir de agora, está vedada a conversão à esquerda da Rua Rui Lino para a Rua Dois de Novembro, assim como da Rua Rui Lino para a Rua 12 de Outubro.

Essas mudanças visam melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o risco de acidentes nessa área movimentada da cidade. A implementação das novas regras foi acompanhada de uma sinalização adequada, incluindo placas de regulamentação R-4a, para garantir que os condutores estejam cientes das restrições.

Veja a nota oficial:

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp