Mãe agradece o esforço do senador Alan Rick e celebra a esperança de cura do pequeno Calebe

A mãe do pequeno Calebe, bebê acreano transferido recentemente para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) para tratamento de uma cardiopatia grave, fez um emocionado agradecimento ao senador Alan Rick (União-AC) pelo apoio que possibilitou a internação e o atendimento especializado do filho.

“Hoje quero agradecer ao senador Alan Rick, que conseguiu a vaga para o meu pequeno aqui no Hospital de Base de Rio Preto. Ele está sendo muito bem atendido e, segundo a médica, a cirurgia do coração deve ser realizada na segunda-feira. Agradeço muito a Deus e ao senador por ter tornado isso possível”, disse Léivia Vale, mãe do bebê, em vídeo publicado nas redes sociais.

O caso de Calebe sensibilizou todo o Acre após a família fazer um apelo público pela transferência, diante da gravidade do quadro. Ao ser informado, o senador entrou em contato direto com a direção do Hospital de Base, que confirmou a disponibilidade da vaga em UTI pediátrica e recebeu o bebê assim que houve condições clínicas de transporte.

O senador comentou o vídeo da mãe. “Ouvir essa mãe aliviada e o Calebe tendo o tratamento que precisa é o importante. Se Deus quiser, na segunda-feira, ele deve passar pela tão esperada cirurgia e isso enche o nosso coração de esperança e gratidão”, disse.

Parceria salva vidas desde 2023

Desde 2023, o senador Alan Rick destina recursos para garantir a realização de cirurgias cardíacas pediátricas e neonatais de bebês acreanos, o que possibilitou ao Hospital de Base de São José do Rio Preto receber pacientes do Acre com cardiopatias graves. O governo do estado colabora com a garantia do transporte dos pacientes até o hospital destino, por meio do setor de regulação/TFD.

A parceria tem transformado vidas: dezenas de bebês já foram operados com sucesso, e outros acreanos — crianças e adultos — também tiveram acesso a tratamentos de altíssima complexidade, ainda não disponíveis no estado.

Reunião discute futuro da cardiologia infantil no Acre

O senador sempre reconheceu a necessidade de o Acre avançar na oferta desses procedimentos dentro do próprio estado. “Tão logo eu soube dessa demanda, trabalhei para garantir que os nossos acreanos tivessem o melhor tratamento imediatamente. Foi quando visitei o Hospital de Base de São José do Rio Preto, conheci a CardioPedBrasil, uma referência, e articulamos o convênio. Um bebê com uma cardiopatia não pode esperar. E agora, discuto caminhos para que o Acre possa avançar na oferta desses procedimentos dentro do próprio estado”, disse o senador.

O tema foi pauta de uma reunião nesta quinta-feira (31), no gabinete do senador, com a equipe administrativa e médica do Hospital Santa Juliana (HSJ).

Participaram do encontro o diretor administrativo do HSJ, Dr. Marcos Paulo; a pediatra, cardiologista especializada em ecocardiografia pediátrica Dra. Melissa Chaves Vieira Ribera; a cirurgiã cardíaca Dra. Halina Melo; o cardiopediatra e intensivista Dr. Ricardo Ribera; e a cardiologista pediátrica Dra. Larissa Mezerhane.

Durante a conversa, foram debatidos os desafios e possíveis caminhos para que, em médio prazo, o hospital possa se habilitar a realizar cirurgias cardíacas pediátricas e neonatais, pelo SUS, incluindo adequações técnicas, capacitação de equipe e parcerias com centros de referência.

O senador também destacou os investimentos já feitos na área da saúde nas unidades municipais, estaduais e nas privadas que atendem pelo SUS. Citou como exemplos os recursos enviados para a implantação do PS Infantil no Hospital da Criança, para a realização dos mutirões de cirurgias nos Hospitais em todo o estado, recursos para que o Hospital Santa Juliana realize mutirões de cirurgias do aparelho reprodutivo feminino, incluindo casos de endometriose, pelo SUS.

“Meu sonho é ver o Acre com um sistema de saúde moderno, eficiente, capaz de atender casos complexos, como esse do Calebe aqui mesmo, com segurança e qualidade. Enquanto isso não acontece, seguimos trabalhando para salvar vidas, com fé, diálogo e resultados”, afirmou Alan Rick.

