No Acre, entregador por app retira pizza em restaurante e leva pra comer em casa

Uma publicação no grupo famoso Gastronomia do Acre, no Facebook, chamou a atenção dos usuários da rede neste final de semana. Nela, o diretor do tradicional restaurante A Princesinha, Ramon Olivier, expõe um entregador por aplicativo que teria retirado uma pizza no estabelecimento sem dar início à entrega, ficando com o pedido para si.

A postagem mostra o nome e o rosto do acusado, identificado como Leandro Beg. O prejuízo do restaurante foi de R$ 85. Olivier solicita que Beg retorne ao estabelecimento com o valor da comida em mãos. “Entre em contato comigo e venha deixar”, escreve.

O diretor esclarece que muitas vezes, no final da noite, dá desconto ou até pizza grátis para os motoboys, não havendo, portanto, necessidade de ficar com a comida. “Não faça esse tipo de sacanagem não, trabalhamos dia e noite aqui os boys sabe de nossa luta, aí um cara desse vem aqui e aplicar esse tipo de golpe”, desabafou Olivier.

(Foto: Trip Advisor)

