Polícia prende mulher com a escopeta do ‘Rambo’

Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (1), na Rua Projetada, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do Tático estava em patrulhamento de rotina pela região quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem que havia cortado a tornozeleira no residencial.

Ao chegar no local denunciado, o homem acabou fugindo, mas a mulher do acusado foi detida. Os militares pediram para revistar a casa na qual foi autorizado pela mulher, onde foi encontrado uma arma de calibre 28, conhecida como “escopeta do Rambo”.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para a mulher, que foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...