Vai ter festa! Prefeito Sérgio Lopes reúne com equipe e anuncia a edição do XI Circuito Country

O Prefeito Sérgio Lopes reuniu com sua equipe na tarde desta segunda-feira, dia 6, para as primeiras tratativas para a realização do 11º Circuito Country, a festa country terá retorno esse ano. Segundo o prefeito a festa deverá acontecer nos dias 1, 2, 3, e 4 de agosto de 2024.

Os detalhes da festa serão tratados nas próximas reuniões, até agora já foram definidos que acontecerá a escolha da garota country, rodeios, cavalgada, prova do laço, prova do tambor e shows com bandas local, bandas de nível estadual e nível nacional.

Nos próximos dias as equipes técnicas começaram a criar layouts da festa e toda a programação que será desenvolvida durante os quatro dias de evento, além disso teremos pré-seletivas e seletivas para a escolha das candidatas a garota country 2024, a organização também fará adesivaços e outras atividades para promover o XI Circuito Country de Epitaciolândia.

O prefeito Sérgio Lopes ressaltou ainda que a realização dessa festa visa além de proporcionar entretenimento aos munícipes e visitantes, tem como objetivo aquecer o comercio local de modo geral.

“Estamos iniciando hoje as tratativas para a realização do XI circuito country, sé uma festa repleta de atrações que ainda vamos definir, e além disso estaremos promovendo o aquecimento da economia local e proporcionando entretenimento aos nosso munícipe e visitantes. ” Pontuou Lopes.

