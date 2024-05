Prefeita Fernanda e deputado Tadeu Hassem prestigiam posse do vereador João Rocha em Brasileia

A Prefeita Fernanda Hassem prestigiou na manhã desta terça-feira 07, na Câmara Municipal da posse do vereador suplente João Rocha.

A Solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Marquinhos Tibúrcio e prestigiada também pelo Deputado Tadeu Hassem, vereadores, secretários municipais, pastores e os familiares do parlamentar empossado.

O Vereador João Rocha até então suplente, assume a vereança no lugar da Vice-Presidente da Câmara, Arlete Amaral, licenciada do cargo para assumir a Secretaria de Assistência Social do Município.

João Rocha é pastor da Igreja Assembleia de Deus, tem 43 anos, casado, pai de quatro filhos, foi taxista, produtor rural, Secretário Municipal de Agricultura e recentemente venceu a luta contra o câncer.

Prefeita Fernanda Hassem fez cumprimento especial ao vereador João Rocha e sua família. Destacou as aprovações e experiência de saúde que mesmo enfrentou. Falou também dos desafios de ser político e de investimentos que serão entregues em breve à população brasileense.

