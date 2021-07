Prefeitura retoma obra de escola orçada em mais de R$ 3,5 mi em Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes esteve visitando o local onde está sendo construído uma escola modelo no valor de R$ 3.531,504,38, a obra é uma Emenda Parlamentar da Então Deputada Federal Antônia Lúcia com recursos do FNDE através do Ministério da Educação Governo Federal. O Espaço Educativo Urbano contará com 12 salas de aula, Quadra Coberta dentre outros espaços para prática do Ensino Cultura e Lazer.

A referida obra chegou a ter a ordem de serviço assinada em 2019, porém a gestão passada deixou de cumprir alguns trâmites e foi paralisada, e corria o risco de perda total de recursos podendo ser devolvido todo o montante para o Ministério da Educação.

Ao assumir em 2021, o prefeito Sérgio Lopes e sua equipe de Projetos juntamente com Assessores da SEMED travaram uma verdadeira luta contra o tempo, para garantir a permanência dos recursos e a construção da obra de grande porte.

“Tivemos que correr contra o tempo para não perder esse recurso de quase 4 milhões de reais, uma obra que vai dar um novo rumo na qualidade estrutural da educação em nosso município, por isso, quero agradecer aos nossos técnicos que conseguiram assegurar esse montante para essa obra que vai beneficiar centenas de alunos em Epitaciolândia. Destacou Sérgio Lopes.

O O Espaço Educativo Urbano esta sendo construída no Loteamento Az-de-ouro no km 02 da Br 317 do lado esquerdo sentido Epitaciolândia Rio Branco.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...