79ª Edição Programa Saúde na Comunidade atendeu neste sabado dia 2, moradores do Nari Bela Flor

Seguindo firme com o propósito de levar atendimentos de saúde ao alcance de todos, a prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado dia (02), a 79ª edição do programa Saúde na Comunidade.

Diversas especialidades foram levadas para a comunidade, como exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, atendimento médico, procedimento odontológico, procedimento de enfermagem, vacina de rotina, vacina de covid, dispensação de medicamentos, teste rápido ists, teste rápido covid, pccu, cortes de cabelo, vacina antirrábica, ultrassonografia, eletrocardiograma, atendimentos especializado, cardiologista, endocrinologista, consulta com fonoaudióloga, ginecologia, nutricionista, oftalmologista, otorrino, ortopedista e psiquiatra.

Na ocasião o Prefeito Sergio Lopes acompanhado do Secretário de Saúde Sergio Mesquita, estiveram na comunidade acompanhando os trabalhos realizados pela equipe da secretaria municipal de saúde.

Vale destacar que várias comunidades já foram atendidas através do Programa Saúde na Comunidade, nas suas 79 edições já foram realizados um Total: 74.533 procedimentos garantindo qualidade de vida para população através da saúde preventiva.

