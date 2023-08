Primeiro passo para a construção do Hospital Universitário da Ufac

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) deixará de ser apenas um sonho, para se tornar uma realidade. Nesta quarta-feira (23), nos reunimos com a reitora da Ufac, Guida Aquino, e dr. Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Na ocasião, conversamos sobre os primeiros encaminhamentos fundamentais para a construção do Hospital Universitário.

Estamos comprometidos em garantir a construção desse Hospital, pois com isso, estaremos também garantindo que a nossa população tenha acesso a mais esse importante serviço de saúde de excelência.

Ficou acordado que para dar início à elaboração do projeto será necessário um aporte financeiro. Essa verba inicial que irei alocar para a elaboração do projeto é o primeiro passo para alcançar esse objetivo. De agora em diante, não mediremos esforços para que esse sonho saia do papel e se torne uma realidade muito esperada por todos nós, acreanos.

