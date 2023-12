PT de Assis Brasil decide apoiar reeleição de Jerry Correia e apresenta Reginaldo Martins como pré-candidato a vice

Por Alexandre Lima

Em reunião extraordinária na noite desta segunda-feira, 4, o Partido dos Trabalhadores deliberou apresentar o atual vice-prefeito Reginaldo Martins para compor a chapa majoritária com o atual prefeito Jerry Correia. O prefeito foi expulso do PT por ter apoiado a reeleição do governador Gladson Cameli. Mesmo assim Correia não entrou em conflito com os companheiros e ampliou a aliança com outras forças da política local.

Com uma gestão bem avaliada e aparecendo em todas as pesquisas liderando com folga, Jerry Correia decidiu se filiar no Progressitas do governador Gladson. Mesmo indo para um partido de direita, Correia nunca negou que pretendia manter o PT na aliança e ter o atual vice como o escolhido para a disputa majoritária.

O prefeito Jerry Correia agora tem o desafio de aproximar campos opostos da política partidária. O prefeito já conta com o apoio do PSD do senador Petecão e até mesmo do União Brasil do senador Alan Rick. Outros partidos que devem estar na ampla aliança são: MDB, PCdoB, Solidariedade, PSDB e PSB.

Na Câmara de Vereadores o prefeito já conta com o apoio declarado dos seguintes parlamentares: Wendell Marques, Jura Pacheco, Gilda Almeida, Ana Claudia, Eduardo Marques, Wermison Martins, Adelson Cunha e Francisco Furtado. Apenas o vereador Manoel Aroldo ainda não se posicionou se vai caminhar com o prefeito na próxima eleição, mesmo seu partido, o MDB, tendo tendência de seguir na aliança com o atual prefeito.

Assim, Jerry Correia tenta realizar o inédito na política local. Unir diferentes ideologias partidárias em torno de uma candidatura que prega a união. Será que vai conseguir?

