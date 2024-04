Jogador de futebol é sequestrado e executado após festa em Rio Branco

Na madrugada deste domingo (31), Rio Branco foi abalada pela notícia do brutal assassinato do jovem jogador de futebol Thiago Oséas Tavares da Silva, de apenas 18 anos. Thiago, natural de Recife, Pernambuco, estava em Rio Branco para integrar um time profissional de futebol do Acre.

O crime ocorreu após uma festa na Travessa do Recreio, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito da cidade. De acordo com relatos da polícia, durante a festa, Thiago foi abordado por três indivíduos armados, que o sequestraram à força, colocando-o em um veículo Fiat/Palio de cor prata.

Os criminosos levaram Thiago para a Travessa do Recreio, onde, sem piedade, o executaram com três tiros. Os disparos, provenientes de uma escopeta calibre 28 e duas pistolas, atingiram fatalmente o jovem, causando ferimentos graves em seu rosto e costas.

Os moradores da região, ao ouvirem os tiros, se aproximaram do local e encontraram Thiago caído, gravemente ferido. As autoridades foram imediatamente acionadas, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local, mas infelizmente, Thiago já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

A Polícia Militar do 2° Batalhão compareceu ao local e iniciou os procedimentos de isolamento e perícia, enquanto realizava buscas na região na tentativa de capturar os responsáveis pelo crime hediondo. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Thiago foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames necessários. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será posteriormente conduzido pela Polícia Civil. O assassinato chocou a comunidade esportiva e reforça a necessidade de medidas urgentes para combater a violência na região.

