Acre celebra os 200 anos da Independência com multidão em desfile cívico

Centenas de pessoas e diversas autoridades prestigiaram o desfile cívico da Independência do Brasil na manhã desta quarta-feira, 7, às margens da Avenida Getúlio Vargas, no centro de Rio Branco.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) chegou cedo e fez a abertura do ato cívico, que ocorreu em frente ao Colégio Barão do Rio Branco, o CERB, e seguiu em carro aberto à frente do desfile pela Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com a organização do evento, cerca de 5 mil pessoas estiveram no desfile, além de alunos dos três colégios militares que participaram do desfile, totalizando 1,9 mil estudantes. Já os militares do Corpo de Bombeiros somam 130, policiais militares 300 e homens do Exército do 4º BIS e 7º BEC somam 300 presentes na festividade.

Com apresentações do Exército Brasileiro, instituições de ensino, equipes da Segurança Pública do estado, atletas e diversos outros grupos, o governador disse que se sente privilegiado em poder participar do evento. “Muito feliz em poder participar desse momento tão importante para todos nós acreanos, principalmente, na comemoração do bicentenário da independência do país”, declarou.

Presente no palanque das autoridades, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, relembrou o trágico período crítico ocasionado pela Covid-19 no Acre. Segundo ele, após dois anos sem festividade cívicas, o momento é de reinvenção. “Tivemos um prejuízo muito grande em todas as áreas da sociedade. Além de comemorar a Independência do Brasil, vamos agora em busca da nossa independência econômica”, comentou.

O desfile foi aberto pelo 4° Batalhão de Infantaria de Selva abre o desfile militar. Em seguida, começou a participação de escolas, instituições sociais e outros, a solenidade foi encerrada com a apresentação de veículos antigos –Fuscas, Jeeps e motocicletas do Motoclube do Acre.

Após dois anos de pandemia do coronavírus, o público, como em edições anteriores, se fez presente para acompanhar o desfile das forças armadas, militares e entidades civis.

Trânsito bloqueado

Para que o evento ocorresse sem transtorno, algumas ruas e avenidas foram bloqueadas para as tropas, equipes e alunos se organizarem e iniciarem o desfile. O bloqueio de concentração começou na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao pronto socorro. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) montou um plano com interdição de algumas avenidas e ruas para facilitar o tráfego durante o evento e facilitar o desfile.

Bicentenário

Este ano, o Brasil está comemorando os 200 anos de independência. Para tornar a história desse período ainda mais conhecida, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo colocou à disposição de brasileiros de todas as idades a Agenda Bonifácio, uma plataforma online inédita, onde as pessoas podem conhecer os episódios mais marcantes que levaram à separação do Brasil de Portugal.

