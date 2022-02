Acre mantém pontos facultativos de carnaval ; veja o que abre e o que fecha em Rio Branco

Veja o que abre e que fecha no Carnaval em Rio Branco — Foto: Assis Lima/Arquivo pessoal

Os pontos facultativos dos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março devido ao Carnaval estão mantidos no Acre. Com isso, os servidores públicos de atividades não essenciais não terão expediente nesses três dias.

O mesmo também vale para Rio Branco, que também estabeleceu o ponto facultativo nos mesmos dias. Então, as folgas se estendem para funcionários públicos do âmbito estadual e municipal.

Com isso, o funcionamento de alguns serviços em Rio Branco fica alterado. Veja o que abre e fecha:

Órgãos públicos

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) não vão funcionar durante o feriado de Carnaval.

Já as unidades de atendimento em saúde, sendo elas de urgência e emergência como o pronto-socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança, as delegacias também seguem com o atendimento normal durante o feriado.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá expediente na segunda (28) e na terça (1). O atendimento é retomado a partir das 12h de quarta-feira (2).

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), os bancos também suspendem os atendimentos na segunda (28) e terça (1) e voltam na quarta (2) das 10h às 13h.

Somente serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) vai manter os pontos facultativos nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2, de Carnaval, seguindo o Calendário Institucional. O expediente forense funcionará apenas em regime de plantão.

Via Verde Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente, das 10h às 22h. Tanto as lojas, como praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação) estarão abertos no feriado.

Segundo ano sem Carnaval em Rio Branco

Por mais um ano, a pandemia do novo coronavírus afetou a folia de Carnaval em Rio Branco. Em meio ao aumento expressivo dos casos de Covid-19, o desfile de blocos e festas foram cancelados como forma de combater a disseminação da doença na capital acreana. A informação sobre o cancelamento do carnaval este ano foi dada pela prefeitura de Rio Branco.

Porém, muitos estabelecimentos privados estão anunciando festas. Em 2021, com o estado na bandeira vermelha a festa ficou suspensa em todo Acre. Este ano, todas as regionais estão em bandeira amarela, mas os eventos com mais de 300 pessoas estão suspensos até 31 de março.

Sem carnaval pelo segundo ano seguido, a expectativa dos blocos carnavalescos na capital acreana é que, com o controle da pandemia, seja possível fazer um carnaval fora de época.

