Acre vai exportar carne suína para o Vietnã após dois anos de negociação

Até o mês de maio, o Acre deve exportar 28 toneladas de carne suína do Complexo Agroindustrial Dom Porquito, em Brasileia, interior do Acre, para o Vietnã. Dois contêineres vão sair da cidade acreana pela estrada e depois segue viagem pela rota marítima rumo até o país.

O envio do alimento será feito mensalmente.

A exportação foi concretizada após dois anos de articulação do governo acreano junto ao Ministério da Agricultura. Outras quatro empresas nacionais disputavam o direito de exportar a proteína suína, mas a empresa acreana acabou conseguido o contrato com ajuda também do governo federal. As negociações iniciaram em 2020.

A agroindústria já exporta carne suína para a Bolívia, Hong Kong, Moçambique e Uruguai. No Brasil, os clientes da Dom Porquito são Rondônia, Amazonas e Roraima. A empresa tem produtores de porcos em Mato Grosso, que encaminham duas vezes por semana suínos para a sede em Brasileia, interior do Acre.

A Dom Porquito abate diariamente 250 porcos e exporta 30% de toda produção, tendo como maior cliente o próprio Acre. A empresa, criada em 2016, fica entre Brasileia e Assis Brasil, na rota da Interoceânica.

“É satisfatório termos um governo desencadeando ações concretas para o desenvolvimento por meio da geração de emprego e renda”, disse o empresário Paulo Eduardo Santoyo.

No último dia 23, representantes do gabinete civil, da secretaria de Ciência e Tecnologia, Produção e Agronegócio, Agência de Negócios do Acre, Gabinete Civil e da Empresa Dom Porquito se reuniram para encaminhar novas articulações para exportar a carne de porco para outros países.

“A determinação do governo é trabalharmos com agendas que favoreçam a exportação, que ora se apresenta, e o mercado peruano está na nossa mira”, destacou o secretário de Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Barbary.

