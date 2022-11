Para garantir que os bebês sejam imunizados contra a covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e do Programa Nacional de Imunização (PNI), vai abrir a vacinação pediátrica para os bebês com e sem comorbidade, com idade entre seis meses a 2 anos e 29 dias a 11 meses. Os agendamentos se iniciam nesta quarta-feira, 23.

