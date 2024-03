Ajuda Humanitária – Prefeitura inicia entrega de cestas básicas para as famílias atingidas pela cheia em Epitaciolândia

Seguindo uma determinação do prefeito Sérgio Lopes, a Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, iniciou na manhã deste domingo (3) a distribuição de cestas básicas para as famílias que foram afetadas pela cheia do rio Acre. Cerca de 1.700 pessoas foram atingidas na zona urbana e rural.

” Estamos fazendo esse trabalho que vai desde o cadastro, averiguação da real situação de cada família e levando toda a assistência necessária, os itens como Cestas básicas, kits de limpeza, colchões, kit dormitório, alimentação e agua mineral foram adquiridos com recursos da ajuda humanitária emergência enviada pelo governo Federal, e estamos agindo rápido para que essas famílias possam ter o mínimo para retomar suas vidas após essa que foi a maior cheia já registrada em nossa região.” Destacou o prefeito Sérgio Lopes

É importante destacar que a Prefeitura Municipal também está distribuindo cestas básicas, kits de limpeza e agua para os ribeirinhos que residem às margens do rio Acre dentro do município de Epitaciolândia.

É importante salientar que: Os recursos destinados para a ajuda humanitária emergencial, só podem ser gastos com estes itens acima descrito conforme critério do governo federal.

