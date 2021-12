Andirá embarca para São Paulo onde vai disputar a Copa São Paulo Júnior de 2022

Embarcando nesta quarta-feira, 29, com destino a Lins, interior de São Paulo, a delegação do clube de futebol Andirá vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, no próximo dia 2 de janeiro, representando o futebol acreano.

O governador do Acre, Gladson Cameli, se fez presente pouco antes do embarque dos jogadores, que ocorreu por volta das 14h, em frente ao Estádio Arena da Floresta. Ele desejou a toda a delegação boa sorte, reafirmando a continuidade de investimentos e de incentivo ao esporte.

“Sei que ainda podemos fazer muito mais, e vamos fazer, acreditem. Mas também sei que o Andirá com toda a sua determinação voltará com a vitória. Eu estarei lá na final para acompanhá-los, pois acredito no potencial de vocês. A todos boa sorte, que a mão do Senhor lhes acompanhe nessa viagem”, disse o governador.

Ao todo 27 integrantes da delegação embarcam para São Paulo nesta quarta-feira, 29. Foto: Diego Gurgel/Secom.

Ao todo, de acordo com dados do Google Maps, o time vai percorrer mais de 3.100 km para, pela primeira vez, representar o Acre na maior competição de base do país. A vaga foi obtida com o título do Campeonato Acreano Sub-20 2021. A previsão de chegada na cidade é sexta-feira (31), durante a tarde.

O técnico Melquisedeque Brito, mais conhecido como Kinho Brito, relacionou 27 atletas para a viagem. Além dos jogadores, a delegação tem ainda o treinador, dois auxiliares, um preparador físico e o diretor de futebol.

“Foram três meses de preparação, trabalhando pesado dia e noite para chegar lá em São Paulo, dar nosso nome e dizer a eles para que viemos. Claro, queremos voltar campeões, mas se não der, vai valer a experiência, o esforço e a dedicação dos nossos profissionais que voltam reconhecidos e com mérito de ter participado de um evento que para nos é importante” finalizou o técnico.

Os jogadores fizeram uma oração antes de pegar a estrada. Foto: Diego Gurgel/Secom.

Segundo o secretário adjunto de esporte, Júnior Santiago, o grupo viaja de ônibus, fruto de uma emenda parlamentar da senadora Marilza Gomes. Somente este ano, de forma legal e com lei específica, o governo do Estado investiu mais de R$ 1 milhão no esporte local. A previsão para o próximo ano é de que o orçamento dobre.

“Nunca tivemos na história do Acre um investimento tão alto no esporte acreano. Só temos a agradecer o governador pelo incentivo e valorização. A esses jovens, sigam exemplos como o do treinador de vocês, que já participou de uma copa São Paulo, do nosso goleiro acreano conhecido mundialmente, Ewerton Pereira, entre outros que acreditaram nesse sonho. Façam valer o de vocês!”, destacou o secretário.

A Copa São Paulo terá participação de 128 equipes divididas em 32 grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase (eliminatória).

O grupo da Federação Paulista divulgou na sexta-feira, 17, os confrontos da primeira fase da Copinha e o Andirá enfrentará os anfitriões Linense-SP no dia 2 de janeiro (domingo), às 18h30 (de Brasília), no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

