Após denúncia de Vereador Cemir, Marinha interdita balsa em Xapuri

No dia 22 de Janeiro, o Vereador Alcemir Teodózio do União Brasil, também vice-presidente da Câmara Municipal de Xapuri, tomou uma atitude proativa em relação à segurança da população local. O vereador encaminhou, um ofício ao Comandante do Corpo de Bombeiros em Xapuri, Osimar de Souza Farias, solicitando uma vistoria da Marinha do Brasil na balsa que realiza a travessia dos moradores do bairro da Sibéria.

A denúncia destaca problemas identificados na estrutura da atual balsa, que comprometiam a segurança das pessoas. Além disso, o vereador Alcemir Teodózio encaminhou também um ofício ao Presidente do Deracre, Socrates Guimarães, alertando sobre os mesmos problemas e reforçando a necessidade de utilizar a nova balsa já disponível em Xapuri.

O Vereador ressaltou a urgência na resolução dessa situação, enfatizando que a balsa atual não apresenta mais condições seguras de uso. A população que depende diariamente dessa travessia aguarda medidas efetivas por parte do Governo do Estado para garantir a segurança e o pleno funcionamento do transporte fluvial em Xapuri.

