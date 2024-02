Deputado Tadeu Hassem participa de reunião com a presença da presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo

Por Alemão Monteiro

Nesta segunda-feira (05), o deputado estadual Tadeu Hassem esteve participando de uma reunião no gabinete da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, com a presença da presidente da Associação dos Produtores de Café do estado do Acre, Izabelle Araújo.

Na oportunidade, o parlamentar destacou a dedicação e trabalho de Izabelle por Brasileia. Foi tratado também sobre investimentos para Brasileia que irá gerar oportunidades principalmente para o fortalecimento do café na região do Alto Acre.

O parlamentar se colocou a disposição com o seu mandato e tratando pautas prioritárias e destaca que cuidar de Brasileia é uma prioridade. Conversas como essa reflete na boa política para o futuro do município.

Em suas redes sociais, Izabelle agradeceu o registro do deputado Tadeu em suas redes sociais: “Meu amigo e Deputado, quero aqui agradecer você, pelo carinho, pela parceria mesmo antes da política”, publicou.

