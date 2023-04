Comissão de Segurança Pública realizará Seminário em Brasiléia, com participação do Ministro Flávio Dino e do Ministro José Mucio

FONTE: oaltoacre.com

O Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado – CSP, aprovou, nesta terça-feira 25, um requerimento para a realização de um Seminário sobre “segurança das fronteiras brasileiras no combate ao tráfico de drogas”. O evento será realizado na cidade de Brasiléia, no Acre, no dia 19 de maio, e contará com a presença dos Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do Ministro da Defesa, José Múcio, além de governadores, secretários de estado e autoridades de segurança pública que atuam nas regiões fronteiriças no norte, bem como especialistas no assunto e representantes dos povos originários.

De acordo com especialistas, a região amazônica tem sofrido com a escalada de homicídios nos últimos anos. Parte disso é explicado pela expansão das facções criminosas de base prisional associadas ao tráfico internacional das drogas produzidas por países andinos, com os quais o Brasil faz fronteira – em especial Colômbia, Peru e Bolívia. O narcotráfico internacional também é responsável pela violência armada na região, já que está estreitamente vinculado aos fornecedores e traficantes de armas.

Para o Presidente da CSP, senador Sérgio Petecão, o evento será uma oportunidade para ouvir as autoridades e especialistas na área e buscar soluções eficazes para combater o tráfico de drogas na região amazônica. “O combate ao narcotráfico exige esforços coordenados do Estado brasileiro não apenas por meio do combate armado aos agentes criminosos, mas também pela desarticulação e descapitalização das grandes organizações criminosas que usam as fronteiras da região amazônica para o tráfico de drogas e armamentos” afirmou.

