Ato de solidariedade parlamentar beneficia Brasiléia com mais de R$ 5 Milhões

Por Alexandre Lima

Na manhã desta quinta-feira, o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado recebeu em seu gabinete a visita ilustre do Deputado Federal Roberto Duarte e do Deputado Estadual Tadeu Hassem, ambos representantes do Republicanos. O encontro foi promovido pela Prefeita Fernanda Hassem e resultou em uma significativa conquista para o município.

Fruto de uma articulação entre a Prefeita Fernanda e o Deputado Tadeu, Brasiléia foi agraciada com uma emenda parlamentar do Deputado Federal Roberto Duarte, no valor expressivo de mais de R$ 5 milhões. Esses recursos serão destinados a investimentos estratégicos, atendendo às demandas locais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

A gestão municipal está alinhada com a ideia de que a maior parcela desse montante será direcionada para aprimorar a infraestrutura da cidade, visando proporcionar melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos. O investimento em infraestrutura, considerado prioritário, visa atender às necessidades essenciais da população e promover o progresso local.

Em um gesto de reconhecimento e gratidão, o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de expressar sua sincera apreciação pelo empenho e dedicação do Deputado Federal Roberto Duarte. O parlamentar, segundo Carlinhos, demonstrou um comprometimento notável em não medir esforços para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar de Brasiléia.

A emenda parlamentar concedida representa um passo na busca por soluções para as demandas da cidade, reforçando a importância da parceria entre esferas governamentais para impulsionar o progresso local. A administração municipal, por meio dessa colaboração, reafirma seu compromisso em trabalhar em conjunto com representantes do legislativo em prol do desenvolvimento sustentável e da prosperidade da população de Brasiléia.

