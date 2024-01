OCB e Funtac debatem parceria para fortalecimento do cooperativismo no estado

O presidente do Sistema OCB/Acre, Valdemiro Rocha e a representante do gabinete do deputado Estadual e presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Aleac (Frencoop), Pedro Longo, Silvia Monteiro, estiveram nesta quinta-feira, 5, na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), onde foram recebidos pela presidente do órgão, Luçara Souza, para tratar de parcerias.

Entre os assuntos debatidos, está a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre as instituições que tem como objetivo a promoção e o desenvolvimento de ações colaborativas nas áreas de pesquisa, inovação, tecnologia, capacitação técnica e troca de conhecimentos e experiências, visando fortalecer o setor cooperativista no estado do Acre e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Parceria com a Coopfrutos vai permitir dobrar a produção de óleos vegetais

Na ocasião, também foram debatidos assuntos relacionados a parceria já existente entre a Funtac, através do Programa REM, e a Cooperativa de Produtores de Polpa de Frutos Nativos de Mâncio Lima (Coopfrutos). O projeto que está sendo executado desde 2023 pretende dobrar a capacidade de produção de óleos vegetais produzidos pela cooperativa. Foram investidos cerca de um milhão de reais com essa finalidade.

Texto: Andréia Oliveira

Fotos: Assessoria Funtac

